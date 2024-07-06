TRT 1 şifresiz maç için en pratik frekans ayarı (TÜRKİYE - HOLLANDA CANLI, KESİNTİSiZ İZLE)

TRT 1 EURO 2024 Çeyrek Finali'nde Hollanda karşısında zafer arayan Türkiye maçını canlı veriyor. Saat 22.00'de başlayan maç sırasında 'sinyal yok' hatası, 'siyah ekran' sorunu yaşamamak için TRT 1 frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor.



Futbolseverler TRT 1 frekans bilgilerini güncelleyerek TÜRKSAT 4A uydu bağlantısıyla Türkiye - Hollanda maçını şifresiz ve kesintisiz izleyebiliyor.

TRT 1 güncel frekans bilgilerini şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 frekans bilgileri nasıl güncellenir?

TRT 1 frekans bilgilerini güncelleyerek EURO 2024 maçlarını şifresiz ve kesintisiz izlemek için en hızlı çözüm yöntemi belli oldu.



TRT 1'de yayınlanan Türkiye - Hollanda maçı için 'şifre kaldırma' ve 'sinyal yok' hatasını çözmenin en kolay yolu da benzer...

İşte Türkiye - Hollanda maçını sorunsuz, keyifle izlemenin çözümü:

TRT 1 şifresiz izlemek için ne yapılır?

TRT 1 frekans ayarı, televizyonun uydu alıcısının ‘Ayarlar’ ve ‘Kurulum’ menüsü üzerinden güncelleniyor.

Tek yapmanız gereken kurulum menüsü, oradan da tek kanal arama menüsüne girip uydu alanına Türksat 42° E ve Türksat Ankara Paket seçerek Şebekede Ara kısmını açık duruma getirmek.

Bu işlemin ardından maç şifresini kaldırmış olacaksınız ve Türkiye - Hollanda maçını TÜRKSAT 4A üzerinden şifresiz ve kesintisiz olarak izleyebileceksiniz.

TRT 1 sinyal yok hatası, siyah ekran sorunu!

Futbolseverler maç öncesi ve sonrası en çok bu soruların yanıtını merak ediyor.



TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?

TRT 1 frekans bilgileri nasıl güncellenir?

TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür?

TRT 1 şifresi nasıl kaldırılır?

TRT 1 EURO 2024 maçları sırasında neden kesinti yaşanıyor?

TRT 1 neden siyah ekran veriyor?

TRT 1 siyah ekran sorunu nasıl çözülür?



* EURO 2024 maçlarını TRT 1'den uydu bağlantısıyla canlı, şifresiz izlemek isteyen maç tutkunları için en basit çözüm yukarıda anlattığımız yöntem. Ancak kullanıcılar manuel olarak da üstte bahsettiğimiz sorunları çözebilir.