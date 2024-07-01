TRT 1 'sinyal yok' sorunu: EURO 2024 frekans ayarı nasıl yapılır? (Türkiye Avusturya şifresiz izle)

TRT 1 frekans ayarı yaparak TÜRKSAT 4A uydusu üzerinden Euro 2024 maçlarını şifresiz izleyebilirsiniz. Turnuvada son 16’ya kalan A Milli Futbol Takımı yarın (2 Temmuz 2024) saat 22.00’da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye’nin çeyrek final için kritik Avusturya maçını uydu üzerinden TRT 1’de izlemek isteyenler, frekans ayarlarını güncellemek durumunda. Çünkü TRT frekansı ülke sınırlarını aştığı için UEFA kuralları gereği maçlarda şifre uygulamasına gidiyor.

Türkiye - Avusturya maçı öncesi vatandaşlar TRT 1 frekans ayarlarını nasıl yapacağını merak ediyor. Futbolseverler "TRT 1 şifreli mi", TRT 1 frekansı mı değişti", "TRT 1 şifresi nasıl kaldırılır", “TRT 1 frekans ayarı nereden yapılır”, “TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır” sorularının yanıtlarını arıyor.

Peki 2 Temmuz, 22.00’de TRT 1’den canlı yayınlanacak Avusturya - Türkiye maçını uydu üzerinden şifresiz izlemek için ne yapmak gerekiyor?

Euro 2024 maçlarını izlemek için TRT 1 şifresini en basit şekliyle şöyle kaldırabilirsiniz:

* Ayarlar ya da Kurulum menüsüne girin.

* Tek kanal arama menüsüne girin.

* Uydu alanında Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçin.

* Şebekede ara kısmını açık hâline getirin.

TRT frekans güncellemesini manuel olarak yapmak için

TRT 1 frekans güncellemesini manuel olarak (Biss Key veya TP Ekle) ise şöyle yapabilirsiniz:

* Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.

* Menüden ‘TP Ekle’ seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.

* ‘TP Ekle’ seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.

EURO 2024 maçları için TRT 1 uydu frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: ¾

* Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra ‘Okey’ tuşuna basarak frekansları kaydedin.

* Menüden çıkmak için ‘Exit’ tuşuna basın.

* Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD’yi bulun.

Bu ayarları yaptıktan sonra Euro 2024 maçlarını uydu üzerinden TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRT'den son dakika frekans açıklaması

TRT izleyicilerden aldığı şikâye üzerine kurumsal hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

"UEFA, lisans verdiği tüm yayıncılardan 'Uluslararası Yayın Hakları Sınırlılık' kuralına uyulmasını kesinlik şartıyla talep etmektedir" ifadesinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

* Bu çerçevede UEFA, EURO 2024 yayınlarına Türkiye dışından erişilebildiği yönündeki şikâyetleri Kurumumuza 'Yaptırım' uyarısıyla iletmektedir.

* Belirtmek isteriz ki UEFA tarafından belirlenen sinyal seviyeleri ve uygulanması zorunlu şifreleme politikaları nedeniyle uydu sinyal gücümüzü belirli seviyenin üstüne çıkaramamaktayız.

* EURO 2024 karşılaşmalarının yer aldığı TRT 1 kanalımızın canlı yayınları, Türksat 4A uydusu üzerinden ve sadece Türkiye’yi kapsayan mevcut frekans üzerinden UEFA’nın belirlediği uydu güç seviyeleri ve şifreleme politikaları çerçevesinde izlenebilmektedir.

* Aynı zamanda, TRT’nin dijital platformu tabii ile Türkiye’deki izleyicilerimiz tüm cihazlardan ve akıllı TV’lerden yayınlarımızı ve EURO 2024 karşılaşmalarını izleyebilirler.