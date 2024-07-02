TRT 1 uydu frekans ayarı: Sinyal yok hatası nasıl düzeltilir? (Türkiye Avusturya maçı şifresiz izle)

TRT 1 FREKANS AYARLARI: Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek finale yükselmek için Avusturya ile bugün (2 Temmuz) karşı karşıya gelecek. Saat 22.00’de başlayacak Türkiye - Avusturya maçı TRT 1’de yayınlanacak.

Türkiye Avrupa’nın en iyisi olmaya bir adım daha yaklaşmak için bugün Avusturya ile karşı karşıya gelirken, maçı TRT 1’den izlemek isteyen futbolseverler ‘şifre’, ‘sinyal yok’, ‘sinyal hatası’ gibi kötü sürprizlerle karşılaşıyor.

TRT 1 frekans ayarlarını güncelleyerek EURO 2024 maçlarını (Türkiye - Avusturya dahil olmak üzere) izlemek mümkün. Ancak futbolseverler TRT 1’in frekans ayarlarını uyduda nasıl güncelleyeceğini bilmiyor ve sorunu çözmek için başta Google olmak üzere arama motorlarına başvuruyor.

“TRT 1 neden açılmıyor”, “TRT 1 neden şifreli”, “TRT 1 frekans ayarları nasıl, nereden yapılır”, “TRT 1 şifre sorunu nasıl çözülür”, “TRT 1 şifresi nasıl kaldırılır”, “TRT 1 frekans bilgisi” gibi sorular yanıtı en çok merak edilen sorular olarak öne çıkıyor.

TRT 1 frekans - şifre sorunu nasıl çözülür?

Türkiye - Avusturya maçını TRT 1 üzerinden izlemek istiyorsunuz ve evinizde uydu varsa sorunu birkaç yöntemle çözebilirsiniz. En basit ve çok başvurulan yöntem ‘TKGS Güncelleme’ olarak tanımlanabilir. Türkiye’nin Avusturya maçı öncesi TRT 1 frekans ayarlamasını şöyle yapabilirsiniz:

1- MENÜYE GİRİN: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına girin.

2- KURULUM VE TKGS GÜNCELLE: Menüden ‘Kurulum’ seçeneğine girin ve ’TKGS Güncelle’ seçeneğini bulun. Burada ’TKGS Güncelleme Modu’nun ‘kapalı’ olması gerekiyor.

3- GÜNCELLEMEYİ BAŞLAT: ‘Güncellemeyi Başlat’ seçimini yaptıktan sonra maçları TRT 1’de şifresiz izleyebilirsiniz.

TRT 1 frekans güncelleme manuel (Biss Key veya TP Ekle)

TRT 1 şifresini manuel olarak frekans güncelleyerek de kaldırabilirsiniz. Bu yöntem ‘TKGS Güncelleme’ye göre biraz daha zor ama aşağıdaki yönergeyi takip ederek TRT 1 yayınını şifresiz izleyebilirsiniz.

1- Menü tuşuna basarak televizyonun ayarlar bölümüne giriş yapın.

2- Menüden genellikle ayarlar ya da kanal ayarları bölümünde yer alan ’TP Ekle’ seçeneğini bulun.

3- ‘TP Ekle’ seçeneğine girdikten sonra mavi tuşa basarak TP ekleme ekranını açın.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 11794

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

4- Yukarıdaki güncel frekans bilgilerini girdikten sonra ‘Okey’ tuşuna basarak güncel frekans bilgilerini kaydedin.

5- ‘Exit’ tuşuyla menüden çıkın.

6- Kanal listesinin sonuna giderek TRT 1 HD’yi bulun. (Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna geliyor)

TRT 1 BISS şifresi nedir?

Eğer uydu alıcınız BISS şifresi girme imkanı tanıyorsa aşağıdaki şifreyi deneyerek TRT 1 yayını şifresiz takip edebilirsiniz:

Biss TP: 11794/30000 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

Key Değeri: 10000000000000 (12 hane varsa key değeri 100000000000 olacak)

TRT 1 neden şifreli ya da 'sinyal yok' hatası veriyor?

TRT 1’in Türkiye maçları da dahil olmak üzere EURO 2024 maçları sırasında şifreleme uygulamasının nedeni UEFA kuralları… TRT’nin yayınlarına sinyalleri Türkiye sınırlarını açtığı için yurtdışından erişilebiliyor. Ancak TRT EURO 2024 maçlarının Türkiye yayın haklarını elinde bulunduruyor. Bu nedenle de EURO 2024 maçları uydu üzerinden TRT 1’de izlemek için frekans güncellemesi yapmak gerekiyor.

TRT’den şifre - frekans açıklaması

TRT’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “EURO 2024 karşılaşmalarının yer aldığı TRT 1 kanalımızın canlı yayınları, Türksat 4A uydusu üzerinden ve sadece Türkiye’yi kapsayan mevcut frekans üzerinden UEFA’nın belirlediği uydu güç seviyeleri ve şifreleme politikaları çerçevesinde izlenebilmektedir” bilgisi yer aldı.

Türkiye F Grubu'ndan çıkarak son 16'ya kaldı

Türkiye EURO 2024’te F Grubu’ndan altı puanla ikinci sırada çıktı. Gruptaki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden A Milli Takım, ikinci maçını Portekiz’le oynadı. Türkiye maçtan 3-0 mağlup ayrıldı.

F Grubu’nda Portekiz ilk maçında Çekya’yı 2-1 mağlup etmişti. Gürcistan ise ikinci maçında Çekya ile 1-1 berabere kalmıştı.

F Grubu’ndan Portekiz altı puanla lider, Türkiye de yine averaj farkıyla ikinci olarak çıkmıştı.