TRT CANLI, ŞİFRESİZ: Türkiye - Çekya maçı öncesi TRT 1 uydu frekans ayarı nasıl yapılır?

Türkiye EURO 2024 F Grubu'nda son maçına bugün 22.00'de çıkıyor. Türkiye’ye rakibi Çekya karşısında alacağı 1 puan bile yetecek.

Türkiye Çekya maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ancak UEFA kuraları gereği frekansları ülke sınırlarını aşan kanallar şifreleme yapıyor. TRT de uydu üzerinden farklı ülkelerden izlenebildiği için EURO 2024 boyunca şifreleme yapıyor.

Peki Türkiye’nin EURO 2024 son 16’ya kalma hedefiyle çıkacağı maçı uydu üzerinden şifresiz izlemek isteyenler frekans ayarlarını nasıl yapacak?

İşte TRT 1 4A Türksat uydu için frekans güncelleme bilgileri…

Türkiye Çekya maçını takip edebilmek için TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde ayarlanmalı:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: ¾

TRT 1 Uydu frekans ayarı nereden, nasıl yapılır?

Uydu alıcısı açıldıktan sonra kurulum veya ayarlar menüsüne giriş yaparak frekans bölümüne ulaşabilirsiniz.

Tek kanal arama menüsüne giriş yaptıktan sonra “Uydu” alanına Türksat "Türksat 42° E ve Türksat Ankara Paket" seçimlerini gerçekleştirerek “Şebeke Arama” kısmını “açık” olarak seçebilirsiniz.

Bu şekilde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemini yapabilir ve Türkiye Çekya maçını uydu üzerinden şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz...

TRT sosyal medya hesabı üzerinden kurumsal bir açıklama yayınladı. İzleyicilerden UEFA EURO 2024 yayınlarına dönük az sayıda da olsa şikayet aldığının ifade edildiği TRT Kurumsal açıklamasında bilgilendirme yapıldı:

* UEFAAvrupa Futbol Şampiyonası yayınlarında uygulanması gereken ‘Uluslararası Yayın Hakları Sınırlılık’ kuralı nedeniyle uydu sinyal seviyelerinin düşürülmesini tüm yayıncılardan talep etmiştir.

* Bu nedenle, UEFA EURO 2024 karşılaşmalarının yer aldığı TRT 1 HD ve TRT Spor HD kanallarımızın canlı yayınları, Türksat 4A uydusu üzerinden ve sadece Türkiye’yi kapsayan mevcut frekans üzerinden izlenebilmektedir.

* Yurt dışını da kapsayan yine TRT’ye ait farklı frekanslar üzerinden yayınlarımıza ulaşan izleyicilerimizin görselde yer alan bilgilerle uydu bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.



