Trump, Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı

13 Ekim 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Andrew Craig Brunson'u Oval Ofis'te ağırladı.

Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brunson'ın serbest kalmasından ötürü teşekkürlerini yineledi.

Gazetecilere açıklama yapan Donald Trump, "Türkiye ile sıkıntılı ilişki vardı, eskiye döneceğiz.

Türkiye ile harika bir ilişkiye sahip olma şansımız var" dedi.

Rahip Brunson’ın ilk sözleri, “Yönetime yaptıklarından dolayı teşekkür ederim. Dışişleri Pompeo, Başkan Yardımcısı Pence ve bay Bolton’a teşekkür ederim. Kongre’de serbest kalmam için uğraşanlara da teşekkür ederim. Biz orada 25 yıldır bulunuyoruz. Türkleri seviyorum” şeklinde oldu.

ABD Başkanı Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili, "Olay en üst düzey soruşturuluyor. Ne olduğunu öğrenmek için çalışıyoruz. Asıl umudumuz öldürülmemiş olması" dedi.

Trump, Kaşıkçı’nın nişanlısının Beyaz Saray’a davet edildiğini açıkladı.