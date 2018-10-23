Trump: Erdoğan'ın açıklamaları oldukça sertti

23 Ekim 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ile ilgili konuşması konusunda açıklama yaptı.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ile ilgili açıklamaları oldukça sertti. Erdoğan'ın sözlerini soruşturma sonucunu gördükten sonra değerlendirebilirim." dedi.

"Tarihte üzeri örtülen en kötü olay"

Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Kaşıkçı olayını ele alma biçimi hakkında, "Tarihte üzeri örtülen en kötü olay." dedi.

Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusu ile ilgili, "Ne yapacağımız noktasında kararı Kongreye bırakacağım ve umarım iki partinin de desteklediği bir karar olur." ifadelerini kullandı.

Vizeleri iptal edilecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilişkili bazı Suudi yetkililerin vizelerinin iptal edileceğini açıkladı.

Pompeo, Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin "Türkler bizimle yakın iş birliği yapıyor" dedi. (AA)