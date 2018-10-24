Trump, Kaşıkçı cinayetinden prensi sorumlu tuttu

24 Ekim 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın Suudi Arabistan'ın fiili lideri olarak Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne yol açan olayda nihai sorumluluğu olduğunu söyledi.

Wall Street Journal gazetesine konuşan Trump, Prens Muhammed'in Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğun alt düzeydeki yetkililere ait olduğu şeklindeki ifadesine inanmak istediğini söyledi, ancak sorumluluğun daha üst düzeydeki kişilerde olduğuna işaret etti.

Kaşıkçı'nın ölümü hakkında şu ana kadarki en sert ifadeleri kullanan Trump, Veliaht Prens Muhammed'in olayla bağlantısı ihtimali hakkındaki soruya, "Şu sıralar oradaki işleri prens yürütüyor. İşleri o idare ediyor ve birinin (bağlantısı) olacaksa prensin vardır." dedi.

Kaynak: Reuters