Trump Polonya'ya 5 bin ek asker konuşlandıracağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'ya ilave 5 bin Amerikan askeri gönderileceğini Perşembe günü duyurdu. Trump, Truth Social platformunda yaptığı kısa açıklamada, kararı Polonya'nın geçen yıl milliyetçi muhafazakar aday Karol Nawrocki'yi cumhurbaşkanı seçmesine ve Nawrocki ile olan ilişkiye dayandırdı. Trump, Nawrocki'nin seçim zaferini desteklediğini daha önce belirtmişti.

ABD'nin Avrupa'daki asker varlığını yeniden şekillendirdiği bir dönemde gelen bu hamle, Trump ile NATO müttefikleri arasındaki derinleşen ayrışmalara işaret ediyor. Trump, savunma ittifakının üyelerini Avrupa'nın güvenliği için ABD'ye bel bağlamakla eleştiren uzun süreli bir eleştirmen olmayı sürdürüyor. Beyaz Saray'a dönüşünün ardından, özellikle müttefik ülkelerin ABD'nin İran ile savaşında yardım sağlamayı reddetmesinin sonrasında eleştirilerinin dozunu artırdı.

Merz'in eleştirilerinin ardından ABD 5 bin askerini Almanya'dan çekti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Trump ve diğer Amerikan liderlerinin Tahran tarafından "aşağılandığını" söyleyerek Amerikan lideri eleştirmesinin ardından Trump, Almanya'dan 5 bin askerin çekileceğini duyurmuştu. ABD'li askeri yetkililer, bu çekilme kararının daha önce duyurulan Polonya asker konuşlandırmasında gecikmeye neden olduğunu açıkladı. Daha önce ertelenen konuşlandırmanın statüsü ve yeni askerlerden nasıl etkileneceği netlik kazanmadı.

Trump, Truth Social platformunda Nawrocki'yi defalarca övdü ve Haziran 2025'teki ikinci tur seçim zaferini kutlamıştı. Nawrocki, asker konuşlandırmasına yanıt olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Polonya ve Polonya halkının güvenliği benim en büyük önceliğim" ifadelerini kullandı ve Trump'a dostluğu için teşekkür etti. Duyuru, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Cuma günü İsveç'teki NATO dışişleri bakanları toplantısına gitmesinden saatler önce yapıldı.

ABD'nin NATO'dan İran operasyonları için üs kullanımı talebi karşılık bulmadı

Rubio, Perşembe günü İsveç'e hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın NATO'dan "çok hayal kırıklığında" olduğunu söyledi. Rubio, müttefiklerin ABD'nin üslerini İran'ı bombalamak için kullanmasına izin vermemesini eleştirdi. Dışişleri Bakanı, bu üsleri kullanma yeteneğinin ABD'nin NATO üyeliğinden elde ettiği ana fayda olduğunu belirterek, Washington'un ittifakın parçası olması için çok az neden kalabileceğini ima etti.

NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı yakın vadede yeni konuşlandırma öngörmedi

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve ABD Avrupa Komutanlığı komutanı Orgeneral Alexus Grynkewich, Salı günü Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'dan asker çekilmesi dışında yakın vadede yeni ABD yeniden konuşlandırmaları için plan bulunmadığını söylemişti.

Grynkewich, müttefiklerin kendi kapasitelerini artırmasıyla ABD'nin yeteneklerini çekip diğer küresel öncelikler için kullanabileceğini belirtti. Haftalık bazda bakıldığında, ABD'nin Polonya'ya asker konuşlandırma kararı, NATO içindeki derinleşen stratejik ayrışmaların ve müttefikler arasında yük paylaşımına ilişkin devam eden anlaşmazlıkların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.