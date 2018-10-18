Trump, S. Arabistan'ı terk etmeyecek

18 Ekim 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Kemal Kaşıkçı'nın kaybolması nedeniyle müttefiki Suudi Arabistan'ı terk etmek istemediğini söyledi.

Ancak Türk kaynakların söylediği gibi Kaşıkçı'nın Suudi ajanlar tarafından öldürüldüğünü gösteren kayıtları görmek istiyor.

Trump önce Suudi Arabistan'a giden dün de Türkiye'de resmi görüşmeler yapan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun olay hakkında vereceği bilgiyi beklediğini söyledi.

Reuters ile konuşan Tük yetkililer, Kaşıkçı'nın İstanbul'da 2 Ekim günü girdiği Suudi başkonsolosluğunda öldürüldüğünü gösteren ses kayıtları olduğunu söylemişlerdi.

Amerikalı ve Avrupalı kaynaklar da Reuters'e, Türkiye'nin elindeki bilgileri ABD ve Avrupalı müttefikleriyle paylaşmadığını söylediler.

Dört ayrı kaynak, kendi kaynakları ve yöntemleriyle elde ettikleri bazı bilgilerin, ses kayıtları hakkında sızdırılan bilgilerle örtüştüğünü söyledi.

Trump, Suudi Arabistan ve ülkenin 33 yaşındaki Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile yakın ilişkiler kurmuştu.

Fox Business kanalıyla yaptığı söyleşide Riyad yönetiminden uzaklaşıp uzaklaşmayacağı sorulan Trump, "Bunu yapmak istemem" yanıtını verdi.

Suudi liderlerin Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilişkili olmadıkları umudunu taşıdığını belirten Trump, "Ne olduğunu, hatanın kimde olduğunu öğrenmek istiyorum. Herhalde hafta sonuna kadar öğreniriz" dedi.

Suudi Arabistan'ın bölgede İran'ın etkisini dengelemesini ve ayrıca ABD'den milyarlarca dolarlık silah alımını gündeme getiren Trump, Suudilerden fazla uzaklaşmaya istekli olmadığı görülüyor.

Diğer Batılı ülkeler, her ne kadar olayla ilgili kaygılarını ifade ediyorlarsa da, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan ile ilişkilerinde hassas bir dengeyi gözetmek zorundalar.

Dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Pompeo, Suudi Arabistan'a kendi soruşturmasını tamamlaması için birkaç gün süre tanınmasını istedi.

Pompeo, ayrıca gerçekler belli olmadan önce Suudi Arabistan konusunda bazı adımlar atmadan önce ABD'nin bu ülkeyle olan ticari ve resmi ilişkilerini göz önünde tutması gerektiğini de belirti.

Kaynak: Reuters