Trump seçim sorularının ardından NBC röportajını terk etti

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık yarışında hile yapıldığına dair temelsiz iddiaları üzerinden yüzleştiği pazar günkü NBC röportajını öfkeyle terk etti. Sunucu Kristen Welker tarafından yürütülen Meet the Press programı hafta sonu yayınlandı. Görüşme esnasında taraflı ve yozlaşmış bir ağ ile karşı karşıya olduğunu belirten başkan, yeterince dinlediğini söyleyerek yayını yarıda kesti. Kameranın açısından çıkmadan hemen önce sunucuya teşekkür ederek iyi vakit geçirmesini diledi.

Çekimleri cuma günü Wisconsin eyaletindeki bir çiftlikte gerçekleştirilen mülakatta arka planı bir traktör ve saman balyaları oluşturdu. Bölgedeki çiftçilere hitap eden başkanın röportajı, çatıya vuran şiddetli yağmur nedeniyle birkaç kez kesintiye uğradı. Hava ve ses sorunları sohbetin devam etmesini zorlaştırdı.

Rüzgar, gök gürültüsü ve yıldırım seslerine dikkat çeken Donald Trump doğa olaylarını sorguladı. Welker teknik ekibine çekimi durdurup durdurmamaları gerektiğini sordu. Başkan bir çiftlikte olduklarını ve insanların durumu anlayacağını söyleyerek teklifi reddetti.

Trump dış politika ve tazminat fonu planını anlattı

Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Welker dış politika ekseninde İran, nükleer silahlar ve ülkeyi savaşların dışında tutma vaatlerine yönelik çok sayıda soru yöneltti. Donald Trump savaş çıkmayacağını garanti etmediğini ve dünyanın en güçlü ordusunu bu nedenle kurduğunu belirtti. Hemen ardından Welker'ı büyük bir liberal ve ilerici olmakla suçladı. Sunucu ise yalnızca bir gazeteci olduğunu vurgulayarak suçlamalara karşılık verdi.

Başkan bitmek bilmeyen savaşlardan hoşlanmadığını ve mevcut süreci üç aydır yürüttüklerini ifade etti. Tartışmanın tonu, selefi Joe Biden döneminde partizanca kovuşturma kurbanı olduğuna inandığı kişileri tazmin etmeyi amaçlayan program önerisine kaydığında yeniden yükseldi. Silahlanma fonu konusunda ne olacağını bilmediğini ancak fikri sevdiğini dile getirdi.

Hile iddiaları görüşmeyi sonlandırdı

Sahte basın ile Biden yönetiminin masum insanları mahvettiğini ve suçsuz vatandaşları hapse gönderdiğini öne sürdü. Welker söylenenleri destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığını hatırlattı. Donald Trump 2020 seçimlerinin hileli olduğuna dair iddialarını tekrarlayarak geçen hafta Kaliforniya eyaletinde yapılan ön seçimlerin de aynı şekilde kurgulandığını savundu.

Welker tutumunu koruyarak başkandan kanıt sunmasını talep etti. Kanıt taleplerine sinirlenen Donald Trump sunucuya yozlaşmış veya aptal olduğunu söyleyerek sert bir yanıt verdi. Welker kendisini yayında tutmaya çalışırken başkan kameranın görüş alanından ayrıldı. Sunucu pazar günü izleyicilere yaptığı açıklamada cumartesi günü hava koşulları hakkında Donald Trump ile konuştuğunu ve yeni röportaj sözü aldığını duyurdu.