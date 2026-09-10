Trump tarifelerini eleştirdi, IMF’deki koltuğunu kaybetti

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Uluslararası Para Fonu’nda temmuzda tamamlanan baş ekonomist seçiminin perde arkasına ilişkin yeni bir iddia ortaya çıktı. Ricardo Reis için hazırlanan atama duyurusunun, tarife eleştirileri gündeme gelince geri çekildiği belirtildi.

Atama duyurulmak üzereyken karar değişti

London School of Economics’te ekonomi profesörü olan Ricardo Reis’in, IMF’nin Ekonomik Danışmanı ve Araştırma Departmanı Direktörü olarak atanması için sürecin oldukça ileri bir aşamaya geldiği belirtildi.

Konu hakkında bilgi sahibi üç kişiye dayandırılan habere göre IMF, yaz aylarının başında Reis’in atamasını açıklamaya hazırlanıyordu. Ancak ekonomistin ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına ilişkin daha önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Bunun ardından kurumun son anda geri adım attığı ve Reis’in göreve getirilmesinden vazgeçildiği öne sürüldü. IMF ise adayların kimlikleri ve seçim sürecinin ayrıntıları konusunda gizlilik politikası uyguladığını belirterek Reis’e ilişkin özel bir değerlendirme yapmadı.

IMF’nin baş ekonomisti yalnızca kurum içindeki araştırmaların başında bulunan bir akademisyen değil. Görev, 100’ü aşkın ekonomistin çalışmalarını yönlendirmeyi, küresel ekonomiye ilişkin IMF analizlerinin şekillenmesinde söz sahibi olmayı ve kurumun ekonomik politika yaklaşımının belirlenmesine katkıda bulunmayı içeriyor.

Reis tarifelerin enflasyonu artıracağını savunmuştu

Ricardo Reis, Trump yönetiminin ithalata uyguladığı yüksek gümrük tarifelerine yönelik eleştirilerini daha önce açık biçimde dile getirmişti.

Trump’ın geçen yıl açıkladığı kapsamlı tarife paketinin ardından Reis, verginin maliyetinin büyük ölçüde ABD’li tüketicilere yansıyacağını ve fiyat artışlarını hızlandıracağını savundu. Ekonomist, tarifelerin ithal ürünleri doğrudan pahalılaştırmasının yanı sıra ABD’de üretimi de daha maliyetli ve verimsiz hale getirebileceğini belirtmişti.

Reis daha sonraki değerlendirmelerinde de tarifelerin ABD’de yeni bir enflasyon dalgasına yol açabileceğini ve ekonomik büyümeyi aşağı çekebileceğini ifade etti.

Bu görüşler ekonomi çevrelerinde sıra dışı sayılmasa da Trump yönetimi son dönemde tarifelerin tüketicilere ve şirketlere verdiği zararı öne çıkaran ekonomistlerle sık sık karşı karşıya geliyor.

Tarifeler Trump’ın üretimi yeniden ABD’ye çekme ve ithalata bağımlılığı azaltma politikasının temel araçlarından biri olmayı sürdürüyor. IMF ise uzun yıllardır serbest ticaretin ve uluslararası ekonomik entegrasyonun küresel büyümeyi desteklediğini savunan kurumların başında geliyor.

IMF’de ABD etkisi tartışması büyüdü

Reis’in adaylıktan çıkarıldığı iddiası IMF içinde ABD’nin kurum üzerindeki etkisine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

ABD, IMF’nin en büyük hissedarı konumunda bulunuyor. Kurumun üst düzey atamalarından IMF Başkanı Kristalina Georgieva sorumlu olsa da Washington’ın karar süreçlerinde önemli bir ağırlığı bulunuyor.

Habere göre Reis’in son anda yarış dışı bırakılması, bazı IMF çalışanları ve konu hakkında bilgi sahibi kişiler arasında yeni baş ekonomistin Trump yönetimine yakın bir isim olabileceği endişesine neden oldu. Ancak bu endişe gerçekleşmedi.

IMF, 7 Temmuz’da göreve yine London School of Economics’ten Silvana Tenreyro’nun getirildiğini açıkladı. İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi’nde 2017-2023 döneminde görev yapan Tenreyro, 10 Ağustos itibarıyla IMF’nin baş ekonomisti ve Araştırma Departmanı Direktörü olarak göreve başladı.

Tenreyro da tarifelerin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği görüşünü daha önce dile getirmişti. Ancak Trump yönetiminin politikalarına yönelik eleştirilerinde Reis kadar doğrudan ve görünür bir tutum izlemedi.

IMF yönetimi Tenreyro’nun seçildiği sürecin “titiz ve rekabetçi” olduğunu belirtirken Reis’in neden atanmadığı konusunda açıklama yapmadı. Reis de ortaya atılan iddialara ilişkin yorumda bulunmadı.

Böylece temmuz ayında sıradan bir üst düzey atama olarak görünen değişiklik, iki ay sonra küresel ekonomi kurumlarının siyasi baskılardan ne ölçüde bağımsız hareket edebildiğine ilişkin yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti.