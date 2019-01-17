17 Ocak 2019

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen partisinin İl Başkanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli, burada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yönelik tehdit içeren ifadelerine ilişkin, "Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz." diye konuştu.

"Güvenli bölge tanımı ile kastedilen nedir?"

MHP lideri Bahçeli, terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmenin insanlık vicdanına ağır bir saldırı, vahim bir suç olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fırat'ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin, şunları kaydetti:

"20 millik derinliğe sahip olacağı söylenen güvenli bölge tanımı ile kastedilen nedir? Bu güvenli bölgede terör örgütleri bulunacak mıdır? Uçuşa yasak bölge planlaması var mıdır? Rusya bu işin neresindedir?"

Bahçeli, şöyle devam etti:

"ABD'nin yazdığı kanlı senaryoya kanıp, terör örgütlerine göz yumacaksak, güvenli bölge diye tampon bölgeye 'tamam' diyeceksek aynısı Körfez Savaşı'ndan sonra yaşandığı gibi yeni bir uçuşa yasak bölge kararına zımnen onay vereceksek, herkesi uyarıyorum ki bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde çizilecektir. Trump, yaklaşık 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeden bahsetmiştir, hükümet de buna müspet yaklaşmıştır. Şayet kurulacak ve oluşturulacak güvenli bölge, tamamen Türkiye'nin denetim ve kontrolünde olacaksa, üstelik terörle tavizsiz bir mücadele sürecekse diyeceğim bir şey yoktur."

ABD'nin Fırat'ın doğusunu esas alarak bir terör haritası çizmek istediğini belirten Bahçeli, "ABD, Fırat'ın doğusunu baz ve esas alarak bir terör haritası çizmek, özerk bir yapı kurmak, yeni bir Barzani modeli inşa etmek heves ve hedefindedir." dedi.

Güvenli bölge konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme ihtimali olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Bizden talep gitmesi nezaketli olmaz. Ama Cumhurbaşkanımız, herhangi bir ülke ve uluslararası konulardaki görüşleri bizimle paylaşmak isterlerse davet eder, biz de gider görüşürüz."

Kaynak: AA