Trump'tan Erdoğan'a teşekkür

13 Ekim 2018

ABD Başkanı Trump, Brunson'un serbest bırakılması konusunda "Yardımları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, Brunson davası hakkında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımlara devam ediyor.

Trump, Brunson ile bugün TSİ 21.30'da Oval Ofis'te görüşeceğini belirtti.

Trump tweetinde "Onu yeniden görmek harika olacak. Yardımları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Anlaşma yoktu"

ABD Başkanı bir diğer paylaşımında şöyle dedi: Brunson’ın serbest kalması için bir anlaşma yoktu. Rehinlerin serbest bırakılması için anlaşma yapmam. Fakat ABD tarafında büyük bir takdir var. Ve bu iyi, belki de harika Türkiye-ABD ilişkilerine yol açacak.