Trump'tan Türkiye açıklaması

15 Ekim 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasından sonra hemen her gün Türkiye hakkında yeni bir açıklama yapıyor.

Trump, bugün de "Türkiye'ye karşı hislerim değişti, ama yaptırımlar konusunda anlaşma yapmadık" açıklamasında bulundu.

Bilindiği üzere; ABD Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirlerini dondurmuştu. Ayrıca Türkiye'den ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergisini iki katına çıkarmıştı.

ABD vatandaşlarının Türk bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklanırken daha önce de ABD Kongresi, askeri ve mali konularda Türkiye'ye yönelik bazı adımlar atmıştı.