TSE, Fatih'teki tarihi Şeker Han'ı kiraya veriyor

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TSE, İstanbul'un Fatih ilçesindeki kapalı alanı brüt 2 bin 638,90 metrekare olan tarihi ve tescilli Şeker Han'ı kiralayacak.

Ofis hizmetlerinin kullanımına uygun olarak restorasyonu yapılan bina, zemin artı 3 kata sahip.

İhale tarihi: 4 Kasım

Taşınmaz, kapalı teklif usulüyle ihale edilerek kiraya verilecek. İhaleye ilişkin şartname TSE'nin internet adresinde ve TSE Ankara Emlak İnşaat Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilecek.

İhalenin tahmini bedeli yıllık 30 milyon lira, geçici teminat tutarı da 900 bin lira olarak belirlendi. İhale, 4 Kasım'da söz konusu handa gerçekleştirilecek.