TSK: 19-20 Ocak'ta Afrin'den açılan taciz ateşine yanıt verildi
TSK, 19-20 Ocak'ta PYD/PKK tarafından Afrin'den açılan taciz ateşlerine karşılık verilerek örgütün barınak ve sığınaklarının vurulduğunu duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün ve bugün PYD/PKK terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine karşılık verildi.
Meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunularak terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınaklar vuruldu.
Öte yandan TSK tarafından 12-18 Ocak'ta PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.