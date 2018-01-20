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  • TSK: 19-20 Ocak'ta Afrin'den açılan taciz ateşine yanıt verildi

TSK: 19-20 Ocak'ta Afrin'den açılan taciz ateşine yanıt verildi

TSK, 19-20 Ocak'ta PYD/PKK tarafından Afrin'den açılan taciz ateşlerine karşılık verilerek örgütün barınak ve sığınaklarının vurulduğunu duyurdu.

TSK: 19-20 Ocak'ta Afrin'den açılan taciz ateşine yanıt verildi
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün ve bugün PYD/PKK terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine karşılık verildi.

Meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunularak terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınaklar vuruldu. 

Öte yandan TSK tarafından 12-18 Ocak'ta PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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TSK

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