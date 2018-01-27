ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
7 °C

TSK: 394 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda 394 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: 394 terörist etkisiz hale getirildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başından itibaren Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından terör örgütlerine ait 340 hedefin imha edildiği bildirildi.

Orgeneral Akar, Suriye sınırındaki birliklerde denetimlerde bulunduOrgeneral Akar, Suriye sınırındaki birliklerde denetimlerde bulundu

 

Kaynak: AA

afrin zeytin dalı harekatı tsk

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.