TSK: 394 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda 394 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Zeytin Dalı Harekatı'nın başından itibaren Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından terör örgütlerine ait 340 hedefin imha edildiği bildirildi.
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Kaynak: AA