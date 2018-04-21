TSK: 4254 terörist etkisiz hale getirildi

21 Nisan 2018

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK, son bir haftada Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, ikisi sözde lider kadrodan olmak üzere, 37 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 14-20 Nisan tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda, ikisi sözde lider kadrodan olmak üzere, yurt içinde 26, yurt dışında 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 33 piyade tüfeği, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir Zağros keskin nişancı tüfeği, bir makinalı tüfek, 3 roketatar, 4 tabanca olmak üzere, toplam 44 silah ele geçirildi, 41 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 33 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda 5 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı.

8 bin 330 kişi yakalandı

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 bin 330 kişi yakalandı.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yürütülen operasyonlar sonucunda 50 bin kök kenevir, 50,2 kilogram uyuşturucu, 238 litre kaçak akaryakıt, 26 bin 722 paket kaçak sigara ve 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

4254 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4254 oldu.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 53 asker şehit oldu, 232 asker yaralandı.

Harekat kapsamında bugüne kadar 117 mayın ve 855 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Kaynak: AA