TSK: 484 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 484 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 484 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekata katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir"
Kaynak: AA