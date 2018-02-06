ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
8 °C

TSK: 970 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 970 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK: 970 terörist etkisiz hale getirildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 970 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 23 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Son dakika Afrin zeytin dalı harekatı tsk

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.