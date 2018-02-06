TSK: 970 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 970 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 970 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 23 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur." bilgisi verildi.
Kaynak: AA