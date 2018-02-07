TSK: 999 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğunu açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 19. gününde devam ediyor.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere yer verildi.
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 29 teröristin bugün etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
Kaynak: AA