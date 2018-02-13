TSK: Afrin'de bin 439 terörist etkisiz hale getirildi

13 Şubat 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 25. gününde devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 70 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 439 olduğu kaydedildi.

Askeri sevkiyat sürüyor

Harekat kapsamında farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araçtan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.

Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden askeri araçların, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.

Kaynak: AA