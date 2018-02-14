TSK: Afrin'de bin 485 terörist etkisiz hale getirildi

14 Şubat 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin bölgesini PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlerden arındırılması için 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 26. gününde devam ediyor.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, karadan ilerleyişinde 50'yi aşkın noktayı terör unsurlarından temizledi. Bugüne kadar 31 askerin şehit olduğu harekatın son durumuna ilişkin TSK'dan yeni bir açıklama geldi.

Bugün 46 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 46 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 485 olduğu kaydedildi.

PYD hedefleri Fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altında

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Şeyh Horoz bölgesi ve çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve tanklarla ateş altına alındı.

Öte yandan Kilis'te Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce (BYEGM) geçici akreditasyon kartı verilen yerli ve yabancı medya mensupları, sınır bölgesinde harekatla ilgili gelişmeleri hakim bir tepeden canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor.

Bölgede güvenlik önlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA