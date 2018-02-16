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TSK: Afrin'de bin 551 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 551 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK: Afrin'de bin 551 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin bölgesini PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlerden arındırılması için 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 28. gününde devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 551 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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