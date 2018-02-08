TSK bir yıl daha Aden'de

08 Şubat 2018

TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi kabul etti.

BMM Genel Kurulu dünkü oturumunda TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi'ni ele aldı.

Süresi 10 Şubat'ta dolacak olan tezkere Genel Kurul'da kabul edildi. Tezkere, TSK'nın Aden Körfezi, Somali kara suları açıkları ve Arap Denizi'nde meydana gelen deniz haydutluğu ve silahlı soygun olaylarına karşı mücadelesini öngörüyor.

Kaynak: Reuters