TSK, gözlem noktalarını istihkam ediyor
Perşembe gecesi ateşkes rejimini takip amacıyla İdlib-Afrin hattına intikal eden TSK unsurlarının istihkam çalışmaları sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de ateşkes rejimini takip amacıyla İdlib-Afrin hattında konuşlandığı gözlem noktalarında istihkam çalışmaları sürüyor. İş makineleri, TSK unsurlarının bulunduğu noktaları savunmaya uygun hale getirmek için geceleri de çalışıyor.
Gözlem noktalarının 3-4 kilometre uzağında, Halep'in Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD'nin nöbet noktaları bulunuyor.
TSK, Suriye'deki ateşkesin garantörleri Rusya ve İran ile Astana'da vardığı anlaşmalar çerçevesinde, perşembe gecesi bölgeye intikal etmiş, "Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü" içerisinde yer alan TSK unsurları ilk etapta, Afrin'in yakınlarında bazı noktalarda konuşlanmıştı.
Kaynak: AA