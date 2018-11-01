TSK ile ABD'den Menbiç'te ilk ortak devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD ordusu, Menbiç yol haritası çerçevesinde ilçede ortak devriye faaliyetine başladı.

Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Türk ve ABD askeri unsurları ilk ortak devriye faaliyetine geçti.

Taraflar, ortak devriye öncesinde yürüttükleri eğitimleri 25 Ekim'de tamamlamışlardı.

Türk ve ABD askerleri çalışmayı Menbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarında yürütüyor.

ABD ve Türkiye, 4 Haziran'da YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Menbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Yol haritası, 4 Haziran'dan sonraki ilk 3 ay içinde ortak devriyelerin tamamlanıp, ilçe merkezindekiler dahil olmak üzere YPG/PKK'lıların bölgeden tümüyle çıkartılmasını, ardından ilçe merkezindeki askeri ve sivil meclislerin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.

Akar'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Menbiç'te Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD unsurları arasında ortak devriyenin bugün saat 15.53 itibarıyla başladığını açıkladı.

Akar, 2019 Yılı Bütçe Teklifi'ne ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Menbiç'te gelinen son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Akar, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken "Bizim ABD ile beraber Menbiç'te yapmayı planladığımız, eğitimini tamamladığımız ve başlayacak dediğimiz ABD ve TSK unsurlarının müşterek devriyesi bugün saat 15.53'te başlamış bulunuyor." bilgisini paylaştı.

Bakanlık: Devriyeler Menbiç Yol Haritasında belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecek