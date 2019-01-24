TSK Suriye'de YPG'yi obüslerle vurdu
TSK obüsleri, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde YPG mevzilerine 12 atış yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesi yakınlarındaki Şeyh İsa ve Harbil köylerini işgal eden YPG/PKK hedeflerini obüslerle hedef aldı.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu TSK unsurları, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesine bağlı Şeyh İsa köyü ile Mare ilçesine bağlı güneydeki Harbil köyündeki örgüt hedeflerine yönelik 12 obüs atışı yaptı.
TSK unsurları, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesine yuvalanan örgüt hedeflerine yönelik dün 5 obüs atışı yapmıştı.
Kaynak: AA