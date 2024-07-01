TSK, Suriye'nin kuzeyine takviye birlikler gönderdi

Suriye'nin Halep'teki Mare kasabasında, Türkiye'den gelen TIR'ların yakılması, PTT şubesine saldırı ve bir karakoldaki Türk bayrağının parçalanmasının ardından kalabalığı sakinleştirmeye gelen birimlere ise taş ve sopayla saldırıldı. Bu gerginliklerin yatıştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye takviye kuvvetler gönderdi.

Gelen bilgiler arasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki tüm sınır kapılarını 2. bir emre kadar kapattığı belirtiliyor.

Bunun üzerine TSK bölgeye takviye kuvvetler gönderdi. Sınırdan geçen askeri birlikler vatandaşlar alkışlayarak uğurladı.