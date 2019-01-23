TSK, Tel Rıfat'taki YPG mevzilerini vurdu
TSK obüsleri, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesinnde bulunan YPG'ye ait mevzilere atışlar yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde bulunan YPG hedeflerini obüslerle vurdu.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu TSK unsurları, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesindeki örgüt hedeflerine yönelik 5 obüs atışı yaptı.
Afrin'de sabah saatlerinde bomba yüklü araç patlatılmış ancak ölen ya da yaralanan olmamıştı.
Terör örgütü YPG/PKK, pazar günü Afrin kent merkezinde sivilleri hedef alan iki sadırı düzenlemişti. Saldırılar sonucu 2 sivil hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA