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TSK, Tel Rıfat'taki YPG mevzilerini vurdu

TSK obüsleri, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesinnde bulunan YPG'ye ait mevzilere atışlar yaptı.

TSK, Tel Rıfat'taki YPG mevzilerini vurdu
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde bulunan YPG hedeflerini obüslerle vurdu.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu TSK unsurları, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesindeki örgüt hedeflerine yönelik 5 obüs atışı yaptı.

Afrin'de sabah saatlerinde bomba yüklü araç patlatılmış ancak ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, pazar günü Afrin kent merkezinde sivilleri hedef alan iki sadırı düzenlemişti. Saldırılar sonucu 2 sivil hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

suriye
Dunya.com

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