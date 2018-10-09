ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C

TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde hava harekatı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan bölgesine dün operasyon düzenlendi.

MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Son dakika tsk mit ırak Operasyon

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.