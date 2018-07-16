TSK'da devir teslim
Yeni sisteme dair yayımlanan ilk üç KHK ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığı koltuğunu Korgeneral Metin Gürak'a teslim etti.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini Korgeneral Metin Gürak'a devretti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Dündar'ın, Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini Korgeneral Gürak'a devrettiği belirtildi.
Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Gürak getirilmişti.
Kaynak: AA