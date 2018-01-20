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TSK'da yeni dönem

Türk Silahlı Kuvvetlerince yeni düzenleme kapsamında kamuflaj üniformalarında değişikliğe gidildi. Yeni kamuflajlar ilk defa Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanıldı.

TSK'da yeni dönem
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Genelkurmay Başkanlığınca Zeytin Dalı Harekatı'nın karargahtaki sevk ve idare ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Fotoğraflarda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal yer aldı. 

Fotoğrafların en dikkat çekici ayrıntısı ise komuta kademesinin giydiği yeni üniformalar oldu.

Yapılan düzenlemelerin ardından TSK'da söz konusu üniformalarda değişikliğe gidildi.

Yeni üniformalar ilk defa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve komutanlar tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın komuta merkezinden görüntülerZeytin Dalı Harekatı'nın komuta merkezinden görüntüler

 

Kaynak: AA

Afrin Suriye Zeytin Dalı Operasyonu TSK

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