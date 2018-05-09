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TSK'dan İdlib'de onuncu gözlem noktası

TSK tarafından Suriye'nin İdlib bölgesindeki onuncu gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi.

TSK'dan İdlib'de onuncu gözlem noktası
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin İdlib bölgesindeki onuncu gözlem noktasının tesis edildiği açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

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