ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan ve saldırı hazırlığında olan teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedefin imha edildiği bildirildi.

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyi Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde bugün düzenlenen hava harekatı sonucu  teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefin imha edildiğini duyurdu. 

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak'ın Kuzeyi Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

Kaynak: DHA

tsk hava harekatı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.