TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
TSK tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan ve saldırı hazırlığında olan teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedefin imha edildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyi Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde bugün düzenlenen hava harekatı sonucu teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefin imha edildiğini duyurdu.
TSK'dan yapılan açıklama şöyle:" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak'ın Kuzeyi Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir."
Kaynak: DHA