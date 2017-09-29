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TSK'dan K.Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince bugün Irak'ın kuzeyinde ve Şırnak kırsalında gerçekleştirilen hava harekatları sonucunda, 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

TSK'dan K.Irak'a hava harekatı
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.

Düzenlenen hava harekatında, 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyi̇ndeki Avaşi̇n-Basyan ve Kandi̇l bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildi.

Bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve silah, mühimmat depoları imha edildi. Saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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