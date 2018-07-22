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TSK'dan Menbiç'te 18'inci devriye

TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Menbiç arasındaki hatta 18'inci koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı.

TSK'dan Menbiç'te 18'inci devriye
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Menbiç arasındaki hatta 18'inci koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta dün 18'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

Kaynak: AA

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