TSK'dan Menbiç'te 18'inci devriye
TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Menbiç arasındaki hatta 18'inci koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Menbiç arasındaki hatta 18'inci koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta dün 18'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.
Kaynak: AA