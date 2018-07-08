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TSK'dan Münbiç'te 11'inci devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasındaki hatta 11 inci devriye görevi yerine getirildi.

TSK'dan Münbiç'te 11'inci devriye
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasındaki hatta 11 inci koordineli, bağımsız devriye faaliyeti yapıldığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasındaki hatta 11 inci koordineli, bağımsız devriye faaliyeti yapıldı.

Kaynak: AA

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