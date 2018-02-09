TSK'nın Afrin ilerleyişi sürüyor
Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK’ya ait hedeflere hava harekatı düzenledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de terör örgütü PYD/PKK’ya ait hedeflere hava harekatı düzenledi.
Türk savaş uçakları Afrin’de gece yarısı gerçekleşen harekatta, PYD/PKK'ya ait hedefleri vurdu.
Askeri kaynakların doğruladığı harekatta savaş uçaklarının Afrin bölgesindeki Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleri ile ilçenin güneydoğusunda teröristlere ait bazı toplanma merkezlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda noktayı hedef aldığını bildirdi.
Öte yandan başkentte, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmeye çalıştığı tespit edilen PKK/KCK üyesi 17 kişi için gözaltı kararı verildi.
Kaynak: AA