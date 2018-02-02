TTB bildirisi paylaşımlarına 13 gözaltı
Türk Tabipleri Birliği'nin bildirisi ile ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşım nedeniyle 13 kişi gözaltına alındı.
Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) bildirisi ile ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşım nedeniyle tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TTB'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yayınladığı bildiriye destek veren sosyal medya hesaplarını takibe aldı.
Ekipler, bildiri lehine paylaşımalarda bulunduğu tespit edilen ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A. ile Aysu Simge T, Cevahir C, Ali E, avukat Kemal U. ve Sibel T.'nin de bulunduğu 13 şüpheliyi sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.
Evlerinde arama yapılan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA