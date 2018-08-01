TTSO, ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kosnett’ı ağırladı

01 Ağustos 2018

Murat KÜÇÜK

Trabzon - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan M. Suat Hacısalihoğlu Ar-Ge, inovasyon ve ileri teknoloji üretimi konusunda merkez yapılması planlanan Trabzon’a, ABD şirketlerini davet etti. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, büyükelçiliğin ilgili birimine bu konuda çalışma yapma talimatı vereceğini söyledi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon’u orta ve ileri teknoloji yatırım merkezi olarak planladıklarını da vurgulayarak şunları söyledi:

“Yatırım adası, inovasyon ve biyoteknoloji merkezi başta olmak üzere yürüttüğümüz projelerle Trabzon’da katma değeri fazla orta ve yüksek teknoloji yatırımlarını hayata geçirmek istiyoruz. Özellikle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yabancı yatırımcıları buraya çekmeyi amaçlıyoruz. Trabzon’da yatırım yapmanın birçok faydası var. Geniş bir coğrafyaya kolayca deniz ve havayoluyla ulaşılabilir. ABD’li yatırımcıları şehrimize bekliyoruz. Trabzon’daki Ar-Ge ve inovasyon temelli yatırımlar konusunda sizlerin aracılığıyla Amerikan şirketlerine tanıtım faaliyetleri de yapabiliriz.”

Başkan Hacısalihoğlu, ayrıca başta kültür, tarih, sağlık ve kongre turizmi olmak üzere ABD’li turistleri de bölgeye beklediklerini dile getirdi.

“Yatırım için iletişim kanallarını açık tutmalıyız”

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ise TTSO’nun yürüttüğü önemli projeleri takdir ettiğini vurgulayarak, “Vizyonunuz ve yaptığınız işler çok doğru. Bu nedenle sizi tebrik ediyorum. Özellikle sağlık turizmi vizyonu çok önemli. ABD piyasası bu konuda çok açık ve sağlık hizmeti almak için yurt dışına çıkan insan sayısı artıyor. 30 yıldır Türkiye ABD ilişkileri üzerine çalışıyorum ve bölgede görev yapıyorum. Bu sürede çok meseleler oldu ama aşıldı. Önemli olan iletişim kanallarını açık tutmak. İki ülke başkanlarının da bu konuda istekli olduğu görülüyor. Siyasi konuları çözdüğümüzde ekonomik anlamda daha iyi işler yapacağız. Bu konuda iyimserim” dedi.

Kosnett, Büyükelçiliğin ticari ve ekonomik birimlerindeki görevlilere, özellikle bölgedeki teknoloji ve turizm yatırımlarına yönelik TTSO ile ortak çalışma yapma talimatı vereceğini de sözlerine ekledi.