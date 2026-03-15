Tüketici başvurularında 2,8 milyar liralık dosya karara bağlandı

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü'nü kutladı.

Bakanlık olarak 86 milyon vatandaşın haklarını korumak, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir piyasa düzenini güçlendirmek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Bolat, "Piyasa dengesini bozan her türlü girişime, fırsatçılığa, stokçuluğa, fahiş fiyat artışına, haksız ticari uygulamalara ve tüketicilerimizi aldatan davranışlara karşı kanuni ve idari müeyyidelerimizi tavizsiz şekilde uyguluyoruz" ifadesini kullandı.

Bolat, tüketicileri koruma görevlerini, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 81 ildeki ticaret müdürlükleri ve Rekabet Kurumu ile güçlü koordinasyon içinde yürüttükleri bilgisini verdi.

Ülke genelinde başta il ticaret müdürlüklerinin denetim ekiplerince yaptıkları yoğun denetimlere dikkati çeken Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"1 Ocak-31 Aralık 2025 döneminde 577 bin 771 firmada denetim gerçekleştirdik. 41,3 milyon ürünü inceleyerek piyasa gözetim faaliyetleri yürüttük. Fahiş fiyat, haksız ticaret ve mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle 2 milyar 658 milyon lira idari para cezası uyguladık. Rekabet Kurumumuz tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda 227 firmaya toplam 13,2 milyar lira idari para cezası verildi."

Tüketici hakem heyetleri 2,8 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı

Bolat, tüketici hakem heyetlerine 2025'te 907 bin 515 başvuru yapıldığını, 12,4 milyar lira tutarında 849 bin 143 uyuşmazlığın karara bağlandığını bildirdi.

Başvuruların yüzde 72'sinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayan Bolat, "Tüketici hakem heyetlerine şubat sonu itibarıyla 163 bin 66 başvuru yapılmış olup 2,8 milyar lira tutarında 151 bin 292 uyuşmazlık karara bağlanmıştır. Başvuruların yüzde 77'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bolat, tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm yolları sunulduğu 7 gün 24 saat çalışma esasıyla günde ortalama 1000 kişiye hizmet veren 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı' ile 2025'te 471 bin 393 çağrı yanıtlandığına işaret ederek, bu yıl şubat sonu itibarıyla 70 bin 931 çağrının yanıtlandığı bilgisini paylaştı.

"Denetimlerimizi aynı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Bakan Bolat, 2026 yılında da denetimlerini aynı kararlılıkla sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Bu kapsamda 2026'nın iki ayında yaklaşık 85 bin firma ve 9,3 milyon ürün denetlenmiş, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle toplam 631 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca ramazan ayı ile şubat ve mart ayları içinde de ülke genelinde denetimlerimizi büyük bir titizlik ve yoğunlukla sürdürmeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tüketicilerin haklarını güçlendirmek amacıyla ilgili mevzuatı sürekli geliştirdiklerine işaret eden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Temel alanlarda önemli adımlar atıyoruz. Ayıplı mal ve hizmetlere karşı tüketicinin korunması, güvenli ve yasal standartlara uygun ürün üretimi ve satışı, mesafeli satışlarda ve sözleşmelerde cayma hakkının etkin şekilde kullanılması, tüketicilerimizin satın aldıkları ürün ve hizmetler hakkında eksiksiz ve doğru bilgiye erişmesi gibi."

" 7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya devam edeceğiz"

Bolat, 81 ilde faaliyet gösteren tüketici hakem heyetleri aracılığıyla vatandaşlardan gelen başvuruları hızlı, kolay ve ücretsiz şekilde çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Ayrıca 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı', CİMER başvuruları ve dijital başvuru mekanizmaları sayesinde vatandaşların her an Bakanlığa ulaşabilmesini sağladıklarına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak, tüketiciden yana, adil ticaretten yana ve güçlü piyasa düzeninden yana duruşumuzu aynı kararlılıkla sürdürecek, ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın haklarını korumak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü'nü kutluyor, bilinçli tüketimin güçlü bir ekonominin temel dayanaklarından biri olduğunu bir kez daha vurguluyorum."