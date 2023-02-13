Tüketici finansal baskı altında: Türkiye’de tüketicinin %89’u ‘resesyon’ hissi yaşıyor

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Önce pandemi, ardından savaş ve enflasyon fırtınası sonrası gelen 2023, resesyon endişeleri ile başladı ve tüm şirketler tüketicinin önümüzdeki dönemdeki kodlarını çözmeye çalışıyor. Nielsen’in yaptığı son global araştırmaya göre tüketicilerin önemli bir bölümü ülkelerinin resesyonda olduğunu hissediyor. Tüm tüketim kararlarını etkileyen bu duygu en yoğun Türkiye’de yaşanıyor. Türkiye’de tüketicilerin yüzde 89’u, ‘ülkem resesyonda gibi hissediyorum’ dedi. Bu oran İngiltere’de yüzde 84, Hindistan’da yüzde 77, Fransa’da yüzde 64, Meksika’da yüzde 46.

Tüketici finansal baskı altında

Nielsen Global’in yaptığı tüketici araştırması için 23 ülkede 26 bin kişi ile Ocak 2023’te görüşüldü. Araştırmaya göre geçen yıla oranla finansal pozisyonunun daha kötü olduğunu söyleyenlerin oranı dünya ortalamasında yüzde 39. Tüketiciler, kendilerini finansal bir baskı altında hissediyor. Türkiye burada da ön sıralarda. Türk tüketicilerin yüzde 57’si finansal olarak geçen yıldan daha kötü durumda olduğunu ortaya koydu. Bu oran Çin’de sadece yüzde 16, ABD’de yüzde 40, İtalya’da yüzde 36, Almanya’da yüzde 59, Kolombiya’da yüzde 21. Türkiye’de tüketicilerin yüzde 19’u geçen yıla göre finansal durumunun daha iyi olduğunu belirtirken, yüzde 25’i ise aynı durumda olduğunu belirtti.

Atıştırmalıklarda büyüme sürecek

Evde geçirilen sürenin artması tüm tüketim tercihlerinde etkisini gösteriyor. Globalde 2023’te tüketicilerin en fazla harcama artışı yapmayı beklediği alan gaz, elektrik ve su faturaları olarak öne çıkıyor. Onu market alışverişi ve eğitim izliyor. Araştırma globalde 2023’te ortalamanın üzerinde büyümesi beklenen alanlara da ışık tutuyor. En hızlı büyüme beklenen kategori yüzde 11.2 ile evcil hayvan bakımı. Onu atıştırmalık ürünler izliyor: Yüzde 10.8.

Tüketici zamlarla nasıl mücadele ediyor?

Araştırma tüm dünyada tüketicilerin tasarruf için yol arayışında olduğunu ortaya koydu. En çok tercih edilen formül yüzde 35 ile daha ucuz ürün satan noktalardan alışveriş olarak öne çıktı. Onu yüzde 27 ile büyük miktarda alışveriş/stoklama ve yüzde 25 ile sadakat puanı veren yerlerden alışveriş izledi. Yüzde 20 ile bir diğer formül, alışverişte ürünleri ihtiyaç düzeyine göre sıralayarak önceliklendirmek oldu. Daha küçük miktarda ürün almak da tüketicilerin uyguladığı bir diğer formül.