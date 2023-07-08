TÜM EMEK DER Genel Başkanı: Emeklilikte katsayı ve gösterge sistemine geçilmeli

Tüm Emekliler Derneği (TÜM EMEK DER) Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılacak olmasının kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını, bu nedenle mağdur ve mutsuz olduklarını bildirdi.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına ise yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiğini anımsattı.

"Emeklilerin bitkisel hayata girmelerine ramak kaldı"

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 19,77 olarak açıkladığını hatırlatan Çalışkan, çarşıdaki ilk 6 aylık enflasyonun ise yüzde 50'yi aştığını öne sürdü.

"Yoğun bakımdaki emeklilerin bitkisel hayata girmelerine ramak kaldığı" değerlendirmesinde bulunan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Asgari ücret 2003'te 226 lirayken emekli taban aylığı 332 liraydı. Emekli taban aylığı, asgari ücretten yüzde 47 fazlaydı. Bugün itibarıyla emekli taban aylığı, asgari ücretten yüzde 148 düşük kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5,23, memur emeklisine ise yüzde 7,45 refah payı veriliyor. Emekliler olarak, maaşlarımıza hizmet yılı ve prime dayalı, hakkaniyetli bir artış beklerken yüzde 25 zam yapılmasıyla hayal kırıklığına uğradık. Emekliler mağdur ve mutsuzdur."

Yüzde 80'i asgari ücretin altında aylık alıyor

Çalışkan, emeklilerin yüzde 80'inin asgari ücretin altında aylık aldığını belirterek emeklilikte katsayı ve gösterge sistemine geçilmesini istediklerini bildirdi.

Yaşlılara gösterilen önemin, o toplumun uygarlık seviyesini ortaya koyduğunu bildiren Çalışkan, umutlarını kaybetmeden emeklilerin taleplerini her platformda dile getirmeye devam edeceklerini belirtti.