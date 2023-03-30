Tüm gözler YSK'da: Karar bugün açıklanacak
Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimine göre iki gün içinde önemli konuları karara bağlayacak. Kurum, cumhurbaşkanı adaylarına itirazları karar bağlayacak; ayrıca cumhurbaşkanı kesin aday listelerini yarın Resmi Gazete’de yayımlayacak.
Haber Merkezi
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Türkiye 14 Mayıs günü sandık başına gidiyor. YSK, seçim takvimine göre bugün seçimlere yönelik önemli kararları ele alacak.
YSK bugün partilerin cumhurbaşkanı adaylıklarına itirazları karara bağlayacak. Öte yandan yarın Resmi Gazete’de de cumhurbaşkanı kesin aday listelerini Resmi Gazete’de yayımlayacak.
Öte yandan; kurulun seçim takvimine göre de yarın da cumhurbaşkanlığı seçim propaganda dönemi başlayacak.
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