Tüm öğretmenler kadroya geçirilmeli

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 20 Kasım 2022'de Samsun'da "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temasıyla düzenledikleri toplantıya vatandaşların muazzam bir katılım gösterdiğini; dava ve gönül seferberliklerinin millet nezdinde mükafatların en güzeliyle taltif ve takdir edildiği için Allah'a şükrettiğini söyledi.

Sevmeyene karıncanın yük, sevene ise fillerin karınca olduğunu çok iyi bildiklerini anlatan Bahçeli, ülkeyi çok sevdiklerini, ülkenin her insanını yürekleri ve ülkülerinin sıcaklığıyla kucakladıklarını ifade etti.

MHP'ye yargısız infaza heves edenlere demokrasinin ve sandığın kaç bucak olduğunu göstermenin azminde olduklarını dile getiren Bahçeli, "Duyanlar duymayanlara anlatsın, MHP algı oyunlarını bozarak, iftira düzeneklerini yıkarak, kiralık kalem sahiplerini yenerek, sahtekarlığın ve soytarılığın rumuzu olan anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyor." diye konuştu.

Devlet Bahçeli, 2023 yılında adaylarının belli, kararlarının net olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurla Cumhuriyet tam olarak kenetlenmiştir. Onun bunun ağzına bakan, ona buna el avuç açan siyasi güruhun önümüze taş koyması, mücadelemizi sekteye uğratması, kararlı duruşumuzu sarsmaya kalkışması beyhudedir, boşuna gayrettir. 2023 yılında Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü cumhurun demokrasi zaferiyle kristalleşecek, hitamında Türkiye'mizin hızına hiç kimse yetişemeyecektir. El ağzıyla kuş tutmanın gafilliğiyle avunan zillet partilerinin başkanları bu süreçte sadece havlu atmayacaklar, geride kalan hayatlarını kireçlenmiş vicdanlarıyla, kifayetsiz zihniyetleriyle ve bundan mülhem hüsran verici travmatik çalkantıyla geçirmek durumunda kalacaklardır."

"Öğretmen demek dünya demek"

Devlet Bahçeli, öğretmen demenin dünya demek olduğunu belirterek, "Karamsarlığın ve ümitsizliğin köküyle küstahlığın ve cehaletin kaynağı bir ve aynıdır. Öğretmen ise cehaletin avcısı, ümitlerimizin kamçısı, öğrenme susuzluğumuzun pınarı, kendimizi ve çevremizi tanıma arayışımızın rehber pırıltısıdır." dedi.

Öğretmenin hayatının, ailesi ve öğrencileri arasında olmak suretiyle en az iki koldan akış halinde olduğunu, bu akışın tıkanmasının, bu akışta görülen daralmaların ve sorunların öncelikle yarınları riske atacağını söyleyen Bahçeli, "Bizim gelecekten tasarruf etmeye, geleceği hiçe saymaya, geleceğin üzerine kırmızı kalem çekmeye ne hakkımız ne haddimiz ne de yetkimiz vardır. O halde öğretmenlerimize ne yapsak, hangi hakları versek bin defa helal olsun diyorum, bu mücadelede üzerimize ne düşüyorsa yapmanın mertçe sözünü veriyorum." diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çok ciddi bir kazanım ve gelişme olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"15 Ocak 2023'ten başlamak üzere, eğitim ve öğretim tazminatlarının yükselecek olmasının yanı sıra 3600 ek göstergeye de hak sahibi öğretmenlerimiz resmen kavuşacaklardır. Şimdiden hayırlı olsun. Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur. Çünkü öğretmenin hayatı, Türklüğün yekpare kimliğidir. Kutlu geçmişimizi nurlu bir geleceğe taşıyan, Türk insanının has çizgilerini tek tek tespit edip ortaya çıkartan, çıkmasına doğrudan hizmet eden öğretmenlerimizdir. Kuşkusuz fedakarlık simgesi olan öğretmenlerimizin haklı taleplerini biliyoruz ve çözümü için de elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ancak biz bardağın daha çok dolu tarafına bakıyoruz. Boş kısmının da zamanla el birliğiyle dolacağına inanıyor ve Cumhur İttifakı olarak bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum."

Bahçeli, başta görevi başında hain terör saldırıları sonucunda şehit düşen, ayrıca bir sebeple hayatını kaybetmiş bütün öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

"Gri propaganda ustalarına aldanacak da hiç kimse kalmamıştır"

MHP lideri Bahçeli, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemenin akıl tutulması; hep aynı yoldan giderek ayrı bir yola çıkılacağını sanmanın ise gaflet olduğunu söyledi.

Sıkıştıkları her saha ve zeminde demokrasi propagandası yapan bölücü ve yıkıcı odakların, aslında anarşizme ve despotizme saplanmış meşrep ve mizaçlarını gizlemenin telaşına kapılan bayraksızlar olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Barıştan, haktan, hukuktan bahsedip bu değerlerin hilafına yapmadıkları iğrençlik ve ihanet bırakmayanlar her seferinde çürük tahtaya çivi çakmakla uğraşan vatansızlardır. Bir kavrama sık sık müracaat etmek, ona itibar ve itimat edildiğinin göstergesi olamayacaktır. Yalanı gerçekle besleyen gri propaganda ustalarına aldanacak da hiç kimse kalmamıştır. İnsan haklarını en çok terennüm ve telaffuz edenler, bu hakka en fazla zarar veren zırva kişilerdir. Zehri zemzem suyu diye servis edenlerin, hıyaneti hak kılıfıyla gizleyip örtenlerin foyası artık meydanda, ipliği de pazardadır."