Tüm Türkiye küçük Narin'i arıyor! Çalışmalar 12. gününde: Amcanın aracında DNA izleri bulundu!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 12’nci gününde devam ediyor. Kur'an kursundan çıktıktan sonra ortadan kaybolan küçük kız için geniş çaplı bir arama operasyonu başlatılmıştı. Jandarma, AFAD ve diğer kurtarma ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları sürerken, Narin'in amcası S.G. gözaltına alındı.

Narin Güran nasıl kayboldu?

21 Ağustos günü öğleden sonra Kur'an kursuna giden Narin Güran, dersin ardından evine dönmek üzere yola çıktı. Ancak saat 20.00’ye kadar eve dönmeyen Narin’in ailesi, kendi çabalarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamayınca jandarmaya başvurdu. Başlatılan arama çalışmaları, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma ekipleri gibi çeşitli birimlerin katılımıyla genişletildi. Aynı zamanda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden gelen ekipler de destek sağladı.

Narin Güran'ı arama çalışmalarında DNA detayı ve gözaltılar

Arama çalışmaları sırasında Narin'in kaybolduğu alanda bazı deliller toplandı. 22 Ağustos’ta evlerine 3 kilometre, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak bu terliklerin Narin'e ait olmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Narin'in ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerde, ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemeyince ağabey serbest bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; bu gelişmelerin ardından, Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan S.G., gözaltına alındı. Amca S.G.’nin aracında yapılan incelemede, aracın ön koltuğunda Narin’in DNA’sına ait izler bulundu. Bu gelişme, soruşturmanın seyrini değiştirdi ve amcanın suçluluk şüphesi arttı. S.G.'nin gözaltı işlemleri devam ediyor.

Arama çalışmaları devam ediyor

Narin Güran’ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 12’nci gününde de hız kesmeden sürüyor. Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide detaylı arama yapıyor. Komandolar, mısır tarlaları ve diğer arazilerde yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak topladı ve inceleme için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Arama çalışmaları, olayla ilgili yeni bulgulara ulaşılana kadar devam edecek.

Mahallede güvenlik tedbirleri arttı

Narin’in kaybolması mahallede büyük bir endişe yaratırken, birçok aile evlerine güvenlik kamerası taktırmaya başladı. Mahalle sakinleri, çocuklarını koruma amacıyla güvenlik önlemlerini artırıyor. Arama çalışmalarının sonuç vermesi ve Narin’in bir an önce bulunması için hem aile hem de yetkililer umutla bekliyor.

Narin Güran’ın akıbetiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, yetkililer arama çalışmalarını sürdürüyor ve olası tüm ipuçlarını değerlendiriyor.