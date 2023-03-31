Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşları 21 bin 200 liraya yükseldi

Tunceli Belediyesi, 1 Mart 2023 - 28 Nisan 2024 tarihlerini kapsayan sözleşmenin imzalandığını web sitesinden duyurdu.

Toplu sözleşmeye belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye başkan yardımcıları Canan Ay ve Ümüt Kaya ile DİSK-Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Sözleşmeyle belirlenen tarihler arasında norm kadro işçi ve emekçilerinin günlük yevmiye ve sosyal haklarına 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 85 zam yapıldı.Bu haklara ek olarak 6 TL yol ücreti de sözleşmeye eklendi.

Çalışma saati 7 saate düşürüldü

Başkan Maçoğlu, ayrıca taşeron-şirket işçilerinin haziran ayında yapılacak toplu sözleşmelerinin ardından ağustos ayı itibariyle işçilerin çalışma saatinin 7 saate düşürüleceğini ifade etti.

Başkan Maçoğlu şunları söyledi: “Bileşenlerimizle yaklaşık iki yıldır üzerine konuştuğumuz çalışma saatlerinin düşürülmesine dönük çalışmamız da neticelendi. Şirket çalışanlarımızla Haziran ayında yapılacak sözleşmenin ardından Ağustos ayı itibariyle çalışma saatleri 7 saate düşürülecek. Bu karar işçilerin-emekçilerin hakkıdır.”

Maaşlar 21 bin 200 civarına çıkartıldı

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre ise Maçoğlu, "İhaleyle yapabileceğimiz bütün giderleri işçilere vererek ve onları destekleyerek daha iyi, ucuz ve kaliteli bir iş yapılıyor. Kadrolu işçilerimize yüzde 85 zam ile 11 bin 500 lira olan maaşları 21 bin 200 civarına çıkartıldı" ifadesini kullandı.