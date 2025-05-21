İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun bakanlık emrine alındığını açıkladı. Tekbıyıkoğlu’nun yerine Tunceli Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan’ın vekâleten görevlendirildiği duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

Söz konusu gelişme, 17 Mayıs tarihinde kamuoyuna yansıyan bir iddianın ardından geldi. Tunceli'de, terör örgütü PKK'nın sözde iki yöneticisi için anma töreni düzenlenmesine izin verildiği öne sürülmüş, bu iddialar çeşitli platformlarda tartışma yaratmıştı.

Yaşananların ardından Vali Tekbıyıkoğlu’nun, İçişleri Bakanlığı'na Ankara'ya gelmek üzere dilekçe verdiği yönünde bazı haberler basında yer aldı.

Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir?

1976 yılında Ankara'da doğan Bülent Tekbıyıkoğlu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu görevine 2004 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde kaymakam adayı olarak başladı.

Meslek hayatı boyunca farklı il ve ilçelerde görev yapan Tekbıyıkoğlu, sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2017 yılında yayımlanan İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığına atandı. Ardından, 1 Eylül 2018 tarihli kararnameyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

2 Ekim 2021 tarihli kararla Kırıkkale Valisi olarak atanan Tekbıyıkoğlu, 10 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tunceli Valiliği görevine getirilmişti.