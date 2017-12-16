Tunceli'de 30 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Tunceli'de, kent merkezi, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerindeki bazı alanlar 31 Aralık'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Tunceli'de, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında 30 ayrı alanın, 31 Aralık'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri sınırlarındaki 30 ayrı bölge 17-31 Aralık tarihlerinde özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine, mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığı bildirildi.
Kaynak: AA